МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Вологодская область продала в Китай мороженого на 2,5 миллиона долларов, сообщается на официальном сайте Череповца. Еще Китай покупал вологодский алкоголь. Блумберг: Россия еще снизила поставки нефти в Китай

Всего на начало сентября 2021 года из Вологодской области в Китай экспортировано агропромышленной продукции почти на семь миллионов долларов, что почти в три раза больше чем в 2020 году.

Чаще всего на экспорт поставляли корма для животных. На втором месте — мороженое, на третьем — готовые пищевые продукты из зерна и злаков. Кроме того, Китай нарастил импорт вологодского алкоголя.

Как сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства и продресурсов, область стремится достичь целевого показателя по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

