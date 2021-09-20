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Китай увеличил импорт вологодского мороженого и алкоголя
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Вологодская область продала в Китай мороженого на 2,5 миллиона долларов, сообщается на официальном сайте Череповца. Еще Китай покупал вологодский алкоголь. Всего на начало... ПРАЙМ, 20.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Вологодская область продала в Китай мороженого на 2,5 миллиона долларов, сообщается на официальном сайте Череповца. Еще Китай покупал вологодский алкоголь.
Всего на начало сентября 2021 года из Вологодской области в Китай экспортировано агропромышленной продукции почти на семь миллионов долларов, что почти в три раза больше чем в 2020 году.
Чаще всего на экспорт поставляли корма для животных. На втором месте — мороженое, на третьем — готовые пищевые продукты из зерна и злаков. Кроме того, Китай нарастил импорт вологодского алкоголя.
Как сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства и продресурсов, область стремится достичь целевого показателя по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".