МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Цена автомобильных грузоперевозок в 2021 году выросла на 20%, подсчитали во входящем в ВЭБ.РФ VEB Ventures, сообщает "Коммерсант". В России ОСАГО начали считать по новым тарифам

В среднем стоимость перевозки стоимость на 1 км по ключевым маршрутам при грузоподъемности 20 тонн достигла для тентовых грузовиков 40 руб., для изотермических фургонов — 50 руб. и для рефрижераторов — 55 руб. без НДС.

Так, на маршруте Москва-Санкт-Петербург средняя цена рейса в первом и втором кварталах 2021 года выросла вдвое к тем же периодам 2020 года, в третьем квартале тенденция сохранилась. Перевозки на направлении Москва-Краснодарский край подорожали в среднем на 46%, на направлении Москва-Екатеринбург цены подскочили в 1,5 раза еще в третьем квартале 2020 года и не снижаются.

Рост стоимости перевозки, отмечается в исследовании, вызван дефицитом доступного транспорта. Он, в свою очередь, возник из-за множества структурных изменений рынка: обеления, подорожания запчастей, перехода водителей как рабочей силы в другие сектора (например, на работу курьерами, что более выгодно), а также ухода с рынка мелких игроков. Общий объем рынка коммерческих грузовых автоперевозок в РФ в денежном выражении на конец 2020 года составил около 1 трлн руб., сообщает VEB Ventures. Далее, по словам гендиректора компании Олега Теплова, ожидается, что рынок будет расти на 5% в 2021-2022 годах и далее на 3% в год.

