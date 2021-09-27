МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 22 236, до 7 443 149, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 22 236 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 957 (8,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении. В США пообещали нормальную жизнь после COVID, но с одним условием

За все время пандемии в стране зарегистрированы 7 443 149 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,30%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3387), Санкт-Петербурге (1527), Подмосковье (1330), сообщили журналистам в оперативном штаб по борьбе с распространением коронавируса.

" Распределение по субъектам: 1 Москва 3387, 2 Санкт-Петербург 1527, 3 Московская область 1330", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 21, Ненецком автономном округе — 12, Чукотском автономном округе — восемь.

За сутки в России выписаны 13 513 человек после COVID-19, за все время — 6 618 117, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 513 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 618 117", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 1560, Подмосковье — 985, Санкт-Петербурге — 526.

Также за сутки в России подтверждены 779 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 204 679, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 779 смертей… За весь период по России умерло 204 679 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки подтверждена 61 смерть, в Санкт-Петербурге — 55, в Свердловской области — 39.