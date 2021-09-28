МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует провести во вторник совещание по экономическим вопросам, в ходе мероприятия планируется обсудить проект бюджета, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин потребовал комплексного подхода к планированию

"Президент проведет сегодня совещание по экономическим вопросам. Главный контекст — это завершение работы над основным финансовым документом. Бюджетирование завершается, готов проект бюджета. Вот последние, так сказать, штрихи", — заявил Песков журналистам.

По его словам, в мероприятии примут участие глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, мэр Москвы Сергей Собянин.