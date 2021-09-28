МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава Минфина Антон Силуанов на слушаниях в Совете Федерации 5 октября представит сенаторам проект федерального бюджета на 2022-2024 годы, сообщила РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета СФ Елена Перминова. Песков рассказал о планах Путина провести совещание по бюджету

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что работа над проектом бюджета станет приоритетной для законодателей в осеннюю сессию.

"Глава Минфина РФ Антон Силуанов на слушаниях в Совете Федерации 5 октября представит проект бюджета РФ на ближайшие три года", — сказала Перминова.

По ее словам, в заседании, как ожидается, примет участие и руководство Центробанка РФ. Перминова сообщила, что проект бюджета обсуждался на правительственной комиссии по региональной политике, губернаторы смогли ознакомиться с документом.

Законодатель подчеркнула, что сенаторам предстоит более подробно проработать проект бюджета вместе с коллегами из Госдумы.