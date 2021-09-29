МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 22 430 — до 7 487 138, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 22 430 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1933 (8,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 487 138 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,30%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 3004, а также в Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 3004, 2. Санкт-Петербург — 1933, 3. Московская область — 1223", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавирусной инфекции отмечено в Магаданской области (16), Чукотском автономном округе (14) и Ненецком автономном округе (10).

За сутки в РФ выписаны 18 456 человек после COVID-19, за все время — 6 653 941, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 456 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 653 941", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписали 1 938 человек, в Санкт-Петербурге — 1 890, Подмосковье 1 026.

Максимум смертей пациентов с коронавирусом за сутки обновлен в РФ (857), всего за все время пандемии скончались 206 388 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Предыдущий максимум пришелся на 28 сентября и составил 852 случая.

"За последние сутки подтверждено 857 смертей… За весь период по России умерло 206 388 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки подтверждены 65 смертей, в Санкт-Петербурге — 60, в Свердловской области — 41.