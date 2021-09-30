МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Суд Парижа признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози в нелегальном финансировании его избирательной кампании 2012 года. Его приговорили к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование его избирательной кампании 2012 года. Отмечается, что экс-президент Франции должен будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением, отметила судья. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам Саркози не пришел на оглашение приговора. Бывшего президента Франции в суде представляет его адвокат Тьерри Эрзог.

Как напоминают французские СМИ, судебные слушания по этому делу проходили с 20 мая по 22 июня. На них Саркози приходил лишь один раз для дачи показаний.

Рассматриваемое судом Парижа дело в СМИ получило название Bygmalion — по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года. Согласно сведениям обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию. Больше денег: что изменится в жизни россиян с 1 октября

В рамках этого дела были предъявлены обвинения 14 лицам, Саркози — в нелегальном финансировании избирательной кампании. Сам экс-президент Франции заявлял о своей невиновности, опровергая превышение расходов во время этой кампании.

Прокуратура требовала приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы. В дополнение сторона обвинения попросила назначить ему еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере 3750 евро.

Адвокат политика рассказал СМИ, что экс-президент Франции подаст апелляцию на приговор.

"(Бывший) президент Саркози, с которым я только что говорил по телефону, попросил меня опротестовать приговор. И я сделаю это немедленно", — заявил Эрзог журналистам, комментируя решения суда.

Это не первый процесс во Франции, на котором в числе подсудимых оказывает бывший президент страны. Суд Парижа 1 марта признал Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому "делу о прослушке" и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Экс-глава французской республики обжаловал приговор, предстоит новое судебное разбирательство.