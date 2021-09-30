Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году тюрьмы
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Суд Парижа признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози в нелегальном финансировании его избирательной кампании 2012 года. Его приговорили к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование его избирательной кампании 2012 года. Отмечается, что экс-президент Франции должен будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением, отметила судья. Об этом сообщает РИА Новости.
Сам Саркози не пришел на оглашение приговора. Бывшего президента Франции в суде представляет его адвокат Тьерри Эрзог.
Как напоминают французские СМИ, судебные слушания по этому делу проходили с 20 мая по 22 июня. На них Саркози приходил лишь один раз для дачи показаний.
Рассматриваемое судом Парижа дело в СМИ получило название Bygmalion — по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года. Согласно сведениям обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.
В рамках этого дела были предъявлены обвинения 14 лицам, Саркози — в нелегальном финансировании избирательной кампании. Сам экс-президент Франции заявлял о своей невиновности, опровергая превышение расходов во время этой кампании.
Прокуратура требовала приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы. В дополнение сторона обвинения попросила назначить ему еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере 3750 евро.
Адвокат политика рассказал СМИ, что экс-президент Франции подаст апелляцию на приговор.
"(Бывший) президент Саркози, с которым я только что говорил по телефону, попросил меня опротестовать приговор. И я сделаю это немедленно", — заявил Эрзог журналистам, комментируя решения суда.
Это не первый процесс во Франции, на котором в числе подсудимых оказывает бывший президент страны. Суд Парижа 1 марта признал Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому "делу о прослушке" и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Экс-глава французской республики обжаловал приговор, предстоит новое судебное разбирательство.
https://1prime.ru/News/20210930/834833663.html