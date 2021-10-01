ПЕКИН, 1 окт — ПРАЙМ. Власти северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян связывают энергодефицит в регионе не только с нехваткой угля, но и с быстрым восстановлением экономики провинции, а также проверкой и ремонтом оборудования перед отопительным сезоном, заявил РИА Новости в пятницу генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков. Китай нашел выход из газового кризиса за счёт России

Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении происходят на фоне усилий властей по снижению выбросов углекислого газа, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику".

"В настоящее время, действительно, наблюдаем нестабильную ситуацию на северо-востоке Китая с энергопотреблением и высокий спрос на уголь. О дефиците твердого углеводорода свидетельствует рыночная конъюнктура, его стоимость заметно подросла в Китае", — сообщил Ощепков.

В то же время, по его словам, "складывается впечатление, что причины энергодефицита связаны не только с нехваткой угля". Минэнерго не получало обращений из Китая и Европы по поставкам угля

"Есть предположения, что китайские регионы сознательно сокращают энергопотребление, чтобы не превысить по итогам года установленные Пекином показатели по выбросам СО2", — указал дипломат.

Он отметил, что "в Хэйлунцзяне на официальном уровне местные власти говорят, что нехватка электроэнергии связана с быстрым восстановлением экономики провинции в этом году, а также проверкой и ремонтом оборудования перед отопительным сезоном".

Дипломат также сообщил, что за первые 8 месяцев года экономический рост Хэйлунцзяна повысил объём энергопотребления на 9,16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.