МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу, выступая на международном форуме "Наука и технологии в обществе", выразил уверенность, что в будущем человечество неминуемо столкнется с новым вирусом, и призвал мир к взаимодействию для подготовки мер по противодействию, сообщило РИА Новости. Врачи объяснили, как не перепутать коронавирус с гриппом или ОРВИ

"Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать", — заявил глава CDC.

По его словам, мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны, но который может возникнуть в любом месте и в любое время.

"Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)", — подчеркнул эксперт.

При этом он особо отметил обмен информацией, поскольку именно открытый обмен информацией со стороны Китая дал возможность ученым всего мира в сжатые сроки начать разработку вакцин от коронавируса.

Ежегодный киотский форум "Наука и технологии в обществе", в котором традиционно принимают участие представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран, стартовал в субботу в онлайн-формате в целях предотвращения распространения коронавируса. До пандемии он ежегодно проходил в японском городе Киото.