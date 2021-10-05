МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бюджет РФ даже без трат из ФНБ имеет достаточную подушку безопасности для реагирования на вызовы, подобные пандемии, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Кудрин прокомментировал перспективы превышения госдолга России

"Бюджет имеет достаточную подушку безопасности для того, чтобы реагировать на любые события, связанные ли с пандемией, с другими вызовами времени. Неопределенность очень высокая, в том числе в мировом развитии. Поэтому я согласен, что какая-то такая подушка должна быть в бюджете, кроме еще и ФНБ, который у нас есть", — сказал Кудрин, выступая во вторник в рамках парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в Совете Федерации.

Он обратил внимание, что в проекте бюджета зарезервированы 1,1 триллиона рублей, которые пока не расписаны. "Из них 290 миллиардов — это резервный фонд правительства, который формируется каждый раз. Но разница — это пока нерасписанные расходы федерального бюджета", — пояснил Кудрин,

Он добавил, что Бюджетный кодекс также предусматривает условно-распределенные расходы. "Этот резерв отдельно стоит, он составляет 2,5% в 2023 году — это 631 миллиард, и 5% от расходов бюджета в 2024 году — это еще 1,317 миллиарда. То есть к тому 1,1 триллиона, которые пока зарезервированы, еще есть и условно-распределенные расходы", — сказал глава Счетной палаты.