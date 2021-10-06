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СМИ: Nord Stream 2 имеет шансы оспорить применение газовой директивы
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Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG имеет шансы оспорить в суде распространение на газопровод норм газовой директивы, сообщает Блумберг со ссылкой на представителя... ПРАЙМ, 06.10.2021
новости, энергетика, газ, северный поток - 2, nord stream 2 ag, газовая директива, суд
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG имеет шансы оспорить в суде распространение на газопровод норм газовой директивы, сообщает Блумберг со ссылкой на представителя суда.