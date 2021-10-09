Нуланд планирует встретиться с высокопоставленными представителями России
Нуланд планирует 11 октября встретиться в Москве с высокопоставленными представителями России
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд планирует 11 октября встретиться в Москве с высокопоставленными представителями РФ, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.
"Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем", — такое сообщение распространила пресс-служба Госдепа.
Впоследствии Нуланд планирует отправиться в Бейрут, чтобы обсудить реформы и предстоящие в будущем году выборы с представителями ливанского гражданского общества и государственными руководителями.
Также в Госдепе сообщили, что 15 октября в Лондоне намечены встречи Нуланд с высокопоставленными представителями.
https://1prime.ru/News/20211009/834919035.html
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