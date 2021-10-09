МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд планирует 11 октября встретиться в Москве с высокопоставленными представителями РФ, сообщает американское внешнеполитическое ведомство. СМИ: Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд

"Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем", — такое сообщение распространила пресс-служба Госдепа.

Впоследствии Нуланд планирует отправиться в Бейрут, чтобы обсудить реформы и предстоящие в будущем году выборы с представителями ливанского гражданского общества и государственными руководителями.

Также в Госдепе сообщили, что 15 октября в Лондоне намечены встречи Нуланд с высокопоставленными представителями.