МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Самое неудачное время для "встречи" с коронавирусом — это осень, заявил в интервью радио Sputnik инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. Врачи объяснили, как не перепутать коронавирус с гриппом или ОРВИ

Объясняя, как снизить риск заболевания, он отметил, что в России скачок заболеваемости COVID-19 совпал с традиционным для осени увеличением числа заражения гриппом и другими респираторными инфекциями.

"Сейчас идут осенние вирусные инфекции помимо коронавируса, а у пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов", — отметил инфекционист.

При этом он подчеркнул, что такая ситуация особенно опасна для людей, которые еще не прошли вакцинацию.

"Если мы говорим о том, когда лучше всего встретиться с серьезной дозой COVID-19, то тогда, когда уже есть иммунитет. Приобрести его можно через вакцинацию или болезнь", — отметил Тимаков.

Первая встреча с COVID-19, по его словам, скорее всего, у большинства людей уже произошла. Вопрос в той вирусной нагрузке, которую получил человек.

Вакцинация, по словам инфекциониста, не только защитит от повышенной вирусной нагрузки при контактах с инфицированным, но и уменьшит угрозу заражения сразу несколькими видами вирусов — исключит наиболее опасный из патогенов.

"Осень — не лучшее время, чтобы "встречаться" с COVID-19. Надо снизить количество вируса, который попадает к нам в организм", — заключил Тимаков.