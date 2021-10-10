МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Уход Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии, возбужденное в отношении него и его соратников антикоррупционное расследование следует рассматривать как стремление зачистить политические пространство от политиков, чьи позиции не совпадают с антироссийскими настроениями Запада, заявил политолог Владимир Шаповалов в интервью "Известиям". Канцлер Австрии Себастьян Курц ушел в отставку

"Данный коррупционный скандал мы должны рассматривать в контексте предыдущего скандала, связанного с Австрийской партией свободы, который также был якобы коррупционным. На самом деле он оказался банальной провокацией немецких спецслужб. Здесь мы видим очень интересную тенденцию. Во внешне благополучной европейской стране происходит подряд два скандала, которые хоронят не только политиков, но и ставят под удар две партии, которые несколько лет назад занимали доминирующие позиции в австрийской политике", — отметил Шаповалов. При этом он констатировал, что обе эти партии симпатизировали России, а Себастьян Курц был известен своим стремлением нормализовать отношения с Россией.

Отставку Курца политолог охарактеризовал как «элемент внутриполитической борьбы», которая сегодня наблюдается в европейском пространстве. В то же время он спрогнозировал потерю власти Австрийской народной партией, которую возглавляет Курц, и приход либеральной коалиции, ориентирующейся на позицию США.