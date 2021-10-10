МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. За первые девять месяцев 2021 года продажи электросамокатов в России выросли в 2,7 раза — оптом и в розницу было продано 335 тысяч против 130 тысяч с января по сентябрь прошлого года. А за весь 2020 год продажи составили около 145 тысяч этих устройств. Об этом информируют "Известия", ссылаясь на данные исследования Mobile Research Group.

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При этом, по словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазова, розничные продажи в нынешнем году достигли 240-250 тысяч электросамокатов, а все остальные приобрели кикшеринговые компании.

Повышающийся спрос на эти транспортные средства, по мнению Муртазова, объясняется относительно демократичными ценами, удобством перемещения по мегаполису, широким ассортиментом и развитием кикшеринговых услуг.

В июле МВД опубликовало данные о количестве погибших и пострадавших в результате ДТП с участием электросамокатов. Согласно этим данным, только я января по июнь в стране было зафиксировано 180 таких аварий. В них погибло пять человек, еще 188 получили травмы разной тяжести.