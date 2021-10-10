МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. За первые девять месяцев 2021 года продажи электросамокатов в России выросли в 2,7 раза — оптом и в розницу было продано 335 тысяч против 130 тысяч с января по сентябрь прошлого года. А за весь 2020 год продажи составили около 145 тысяч этих устройств. Об этом информируют "Известия", ссылаясь на данные исследования Mobile Research Group. Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов

При этом, по словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазова, розничные продажи в нынешнем году достигли 240-250 тысяч электросамокатов, а все остальные приобрели кикшеринговые компании.

Повышающийся спрос на эти транспортные средства, по мнению Муртазова, объясняется относительно демократичными ценами, удобством перемещения по мегаполису, широким ассортиментом и развитием кикшеринговых услуг.

В июле МВД опубликовало данные о количестве погибших и пострадавших в результате ДТП с участием электросамокатов. Согласно этим данным, только я января по июнь в стране было зафиксировано 180 таких аварий. В них погибло пять человек, еще 188 получили травмы разной тяжести.