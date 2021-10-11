МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией и тотального сдерживания Москвы, а значит, союзничество Вашингтона и Киева непрочно и однажды разлетится в прах, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев заявил, что Россия не боится санкций против "Северного потока-2"

В статье для издания "Коммерсант" он отметил, что Украина находится под прямым иностранным управлением, которое, на его взгляд, гораздо жестче, чем в прежние времена взаимодействие СССР с соцстранами.

"Но если СССР были нужны добрые отношения со странами социалистического лагеря и Варшавского договора (в том числе и для совместного "построения социализма"), то США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что было метко названо "Анти-Россией"", — утверждает Медведев и делает из этого вывод, что "такое такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах".

При этом он назвал "эфемерными по вполне очевидным причинам" надежды Украины на членство в НАТО и Евросоюзе.