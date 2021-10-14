МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 15 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,6%  
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,6% -0,2%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (сентябрь) -0,2% -0,2%
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) -0,1% -0,1%
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (август) 20,7 млрд евро 16,1 млрд евро
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (сентябрь) 260,2 тыс  
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь) 1,8% 0,5%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (сентябрь) 0,4% 0,6%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (сентябрь) -0,3% 0,6%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (октябрь) 34,3 27
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) 0,7% -0,2%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (август) -2,1% 0,5%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (август) 0,5% 0,6%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (октябрь) 68,1 70,3
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь) 72,8 73,1
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (август) 0,6%  
19:20 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 428  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 528  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -20 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 398,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 182,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -2,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 72,8 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -90 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -63,7 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 20,4 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -22,3 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АЛРОСА — операционные результаты за 9м/3кв2021    
  RUB X5 Retail Group — операционные результаты за 9м/3кв2021    
  RUB Башнефть — закрытие реестра для участия в ВОСА (02.12.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB Мосэнерго — закрытие реестра для участия в ВОСА (09.12.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB СИБУР Холдинг — СД (о созыве ВОСА)    