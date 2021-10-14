События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 октября
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 15 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,6%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,6%
|-0,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (сентябрь)
|-0,2%
|-0,2%
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|-0,1%
|-0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (август)
|20,7 млрд евро
|16,1 млрд евро
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (сентябрь)
|260,2 тыс
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|1,8%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (сентябрь)
|0,4%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (сентябрь)
|-0,3%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (октябрь)
|34,3
|27
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|0,7%
|-0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (август)
|-2,1%
|0,5%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (август)
|0,5%
|0,6%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
|68,1
|70,3
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
|72,8
|73,1
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (август)
|0,6%
|19:20
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|428
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|528
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-20 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|398,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|182,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-2,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|72,8 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-90 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-63,7 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|20,4 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-22,3 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты за 9м/3кв2021
|RUB
|X5 Retail Group — операционные результаты за 9м/3кв2021
|RUB
|Башнефть — закрытие реестра для участия в ВОСА (02.12.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|Мосэнерго — закрытие реестра для участия в ВОСА (09.12.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|СИБУР Холдинг — СД (о созыве ВОСА)
https://1prime.ru/News/20211014/834962362.html