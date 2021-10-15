МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Китайский портал "Гуаньча" выпустил статью о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе. В Германии сочли Россию непричастной к высоким ценам на газ в Европе

В частности, в материале приведено высказывание главы государства на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Он отметил, что Россия никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу.

Путин отметил, что европейский энергетический кризис был в значительной степени вызван самими европейцами, и другие поставщики, такие как Соединенные Штаты, также несут ответственность за обострение.

Он напомнил, что Москва дополнительно увеличила поставки газа в Европу на 15% и готова, если ЕС попросит, нарастить еще объемы.

Китайские читатели выразили одобрение позицией российского президента. В США призвали Россию сделать больше для европейской энергобезопасности

"Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!" — отметил один пользователь.

Еще один комментатор написал, что западные правительства любят находить козлов отпущения за свою некомпетентность в управлении государством. "Запад непременно проиграет!" — добавил он.

"Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен!" — подчеркнул еще один читатель.

"Европейцы вымрут! Только подождите", — добавил пользователь.

"Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете "права человека" в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?" — задался вопросом еще один комментатор.

По мнению другого пользователя, Европа "слишком высокомерна и не производит много природного газа из-за так называемой экологической этики и защиты окружающей среды, но ее энергопотребление при этом не сокращается, и в результате ей приходится импортировать большое количество природного газа из-за границы".

"В конечном счете, так называемая «зеленая защита окружающей среды» предназначена только для того, чтобы обманывать самих себя. Если их попросят снизить уровень жизни ради так называемой защиты окружающей среды, как вы думаете, сделают ли они это?" — написал он.

Читайте также:

Противники "Северного потока-2" получили последний козырь