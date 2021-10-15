События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 октября
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (сентябрь)
|8,9%
|7,9%
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (кв/кв) (3кв2021)
|1,3%
|0,5%
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (г/г) (3кв2021)
|7,9%
|5,2%
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП Китая YTD (г/г) (3кв2021)
|12,7%
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (сентябрь)
|5,3%
|4,5%
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (сентябрь)
|13,1%
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (сентябрь)
|260,2 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (август)
|14,19 млрд канад. долл
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (сентябрь)
|5,95%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|0,4%
|0,2%
|17:30
|CAD
|Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (август)
|2 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Северсталь — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021
|RUB
|Global Ports — операционные результаты за 9м/3кв2021
|RUB
|Группа ПИК — операционные результаты за 3кв2021
|RUB
|Газпром — СД (о согласии на совершение сделки с Газпромбанком и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ)
https://1prime.ru/News/20211015/834968862.html