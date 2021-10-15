МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (сентябрь) 8,9% 7,9%
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (3кв2021) 1,3% 0,5%
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (3кв2021) 7,9% 5,2%
5:00 CNY Китай — ВВП Китая YTD (г/г) (3кв2021) 12,7%  
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (сентябрь) 5,3% 4,5%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (сентябрь) 13,1%  
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (сентябрь) 260,2 тыс  
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (август) 14,19 млрд канад. долл  
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (сентябрь) 5,95%  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) 0,4% 0,2%
17:30 CAD Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/    
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (август) 2 млрд долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Северсталь — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
  RUB Global Ports — операционные результаты за 9м/3кв2021    
  RUB Группа ПИК — операционные результаты за 3кв2021    
  RUB Газпром — СД (о согласии на совершение сделки с Газпромбанком и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ)    