МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам, а правительство страны и оперштаб займутся реализацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В России зафиксирован новый максимум смертей с COVID за сутки

"От главы государства методологических инструкции ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции, разъяснения должен давать, именно должен давать штаб, правительство, кабинет министров. Президент, как вы знаете, принимает рамочные, концептуальные решения", — сказал Песков журналистам.

Во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19. В свою очередь для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября.