МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) 18 -1 (факт)
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,45%  
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 15-летних облигаций 0,366%  
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 50-летних облигаций 1,307%  
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (октябрь) 22 18
13:00 EUR Еврозона — Саммит лидеров ЕС    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 293 тыс 300 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (октябрь) 30,7 25
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (октябрь) 26,3  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (сентябрь) 0,7%  
16:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (сентябрь) 5,88 млн 6,09 млн
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (сентябрь) -2%  
22:00 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 15.10) 615,4 млрд долл (на 08.10)  
  RUB М.Видео — предварительные операционные результаты за 9м/3кв2021    
  RUB ММК — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
  RUB НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
  RUB НЛМК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2021) 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020 7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021) — див-д 2021
  RUB Россети Ленэнерго — СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)    
  RUB МОЭК — СД (о закупочной политике ПАО, изменения в реестр непрофильных активов)    
  RUB Совкомбанк — ВОСА (реестр закрыт 18.09.2021, о реорганизации в форме присоединения банков "Восточный" и "Национальная Факторинговая Компания", а также группы компаний НФК)    