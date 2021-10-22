События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 октября
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|-0,2%
|0,1% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,2%
|0,4% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен в секторе услуг
|47,8
|50,7 (факт)
|4:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|-1,2%
|-0,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (сентябрь)
|-0,9%
|-2,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|-0,6%
|-0,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь)
|-0,2%
|-1,3% (факт)
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|55
|54
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|56,2
|55,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|58,4
|56,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|56,2
|55
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|58,6
|57
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь)
|56,2
|55,2
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|56,4
|55,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|54,9
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|57,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|55,4
|13:00
|EUR
|Еврозона — Саммит лидеров ЕС
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август)
|-1%
|2,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|-0,6%
|2%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|60,7
|60,3
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь)
|55
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|54,9
|55,1
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|445
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|543
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США
|-171 млрд долл
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-12 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|404,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|185,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-0,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|98,8 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-87,6 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-76,6 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|19,3 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-18,4 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным макроэкономическим прогнозом (октябрь)
|6,75%
|7,25% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|RUB
|Распадская — производственные результаты за 3кв2021
|RUB
|Башнефть — СД (согласие на изменение сделки с заинтересованностью)
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (о состоянии охраны труда и безопасности производства на предприятиях компании)
https://1prime.ru/News/20211022/835012361.html