МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Человек рискует повторно заболеть коронавирусом через шесть месяцев, рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" главный врач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко. Россиян предупредили об опасности незавершенного цикла прививок

"У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев. Поэтому опять есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам, переболевшим через шесть месяцев, целесообразно вакцинироваться", — отметил он.

По его словам, если человек переболел, но не вакцинировался, то он с высоким риском может заразиться и заболеть повторно.

Проценко разъяснил разницу между защитными средствами и прививкой: ношение маски может предотвратить заражение коронавирусом, а вакцинация — это подготовка иммунной системы ко встрече с вирусом.

"Очень важно понять, что вакцина — это не защита от факта инфицирования. Предотвратить инфицирование может ношение маски, вакцинация — это подготовка организма, подготовка иммунной системы организма ко встрече с вирусом. Поэтому совершенно понятно, что пациент вакцинированный заболеть может. Вопрос, как он протекает, бессимптомно, с легким течением, возможно, с госпитализацией. Но процент этот ничтожно низкий", — объяснил главврач.

Он уточнил, что подавляющее число пациентов, которые сейчас находятся в больнице в Коммунарке, являются невакцинированными.

Также Проценко рассказал, что целенаправленного противовирусного препарата, подавляющего распространение COVID-19, нет.

"К сожалению, надо признать факт, что целенаправленного противовирусного лечения, препарата эффективного, который бы подавлял распространение вируса, нет. Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает", — отметил он.

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