МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил о кончине бывшего министра энергетики Сергея Шматко и выразил соболезнования.

"От имени министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С.И. Шматко" — приводятся в сообщении на сайте Минэнерго слова Шульгинова.

"Сергей Иванович был одним из самых авторитетных руководителей ТЭК, внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях. Многие годы он руководил министерством энергетики, а потом входил в его общественный совет. В памяти тех, кто знал Сергея Ивановича, он навсегда останется блестящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком. Его безвременный уход из жизни – невосполнимая утрата для отечественной энергетики", — сказал Шульгинов.

Шматко родился в 1966 году, учился в Уральском государственном университете и Университете Марбурга в ФРГ. Министром энергетики России он был с 2008 по 2012 год, после чего перешел в комиссию при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. А с 2013 года занимал пост спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

В августе президент России Владимир Путин наградил Шматко орденом "За заслуги перед отечеством" III степени за большой вклад в развитие топливо-энергетического комплекса и многолетнюю работу. Ранее Шматко был награжден еще тремя орденами — Дружбы, Почета и "За заслуги перед отечеством" IV степени.