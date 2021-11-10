МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Личные данные россиян представляют для преступников не меньший интерес, чем деньги, часто для сбора информации мошенники предлагают оказать "бесплатные" медицинские услуги, в том числе ПЦР-тестирование на коронавирус. Об этом рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Выявлен продукт, блокирующий распространение COVID-19

"Ситуация с коронавирусом, карантин, ограничения и изменения законодательства — все это благодатная почва для новых сценариев мошенников. Далеко не всегда преступников интересуют деньги. Персональные и личные данные — не менее ценная добыча мошенника", — отметила собеседница агентства.

Одним из самых часто используемых преступниками методов сбора данных является бесплатный тест на коронавирус, рассказала специалист.

"Тут играет роль мнительность человека, боязнь заразиться, а также соблазн получить желаемое бесплатно, быстро и не выходя из дома. Предложение состоит в том, что "лаборант" возьмет анализ на дому, но для этого нужно заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес проживания", — пояснила она. Центр Гамалеи разрабатывает лекарство из антител для лечения COVID-19

Дайнеко добавила, что часто из-за отсутствия необходимости платить гражданин теряет бдительность. Такие сценарии фишинга нацелены не только на хищение персональных данных. Они помогают создать базы данных людей с необходимым для мошенников шаблоном поведения.

"Такой список может стоить довольно дорого, ведь это уже не просто перечень абонентов мобильного оператора", — пояснила эксперт.

"Бесплатный сыр только в мышеловке. Если вам нужна услуга — приобретайте ее в проверенных, известных местах. Суматоха, нагнетание ситуации и информационный шум лишают здравого смысла: нужно сохранять хладнокровие и не принимать то или иное решение спонтанно", — подытожила она.