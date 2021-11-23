МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Первая цифровая дизайн-конференция Сбера — SberDesign Conf — состоится 12 декабря. Она будет включать 15 сессий, в которых примут участие ведущие российские и международные эксперты креативных индустрий в сфере дизайна и AR/VR технологий, архитектуры, моды, CX/UX исследований, продуктового и промышленного дизайна, компьютерной графики и анимации, звукового дизайна, а также топ-менеджеры и эксперты Сбера и компаний экосистемы, сообщили в банке. Сбер стал самым дорогим банком в Европе

С 28 ноября будет открыта регистрация на сайте проекта для всех желающих, при этом есть возможность поставить напоминание в календарь, чтобы не пропустить событие. После открытия зрителям будут бесплатно доступны все 15 сессий по дисциплинам дизайна.



По словам старшего вице-президента Сбербанка Владислава Крейнина, это мероприятие не только для профессионалов, но и для широкой публики. "Мы все больше и больше понимаем, что становимся дизайнерской компанией, нас клиенты признают и оценивают как компанию с крутым дизайном, с продуктами в совершенно разных сферах — здесь и наши девайсы, SberPorbal, Sberbox, мобильное приложение и новый дизайн наших офисов. Все это создает восприятие нас как дизайнерской компании", — сказал он.

Главной темой мероприятия станут различные сферы дизайна — цифровой, архитектурный, дизайн одежды и кинематографа, с точки зрения искусственного интеллекта и психологии. "Наша открывающая панель как раз продемонстрирует этот междисциплинарный подход, также в конференции будет много различных интересных сессий с участием как экспертов Сбера, так и мировых гуру в сфере дизайна", — указал Крейнин.

Он отметил, что Сберу необходима в целом дизайн-система, которая объединяет его, делает узнаваемым, органичным в глазах людей. Мероприятие призвано помочь дизайнерам стать лучшей версией себя и привлечь в новые сферы специалистов из смежных областей. Не менее важно получать отклик от клиентов — ведь именно их восприятие и потребности, то, как они меняются, определяют дизайн продуктов экосистемы.