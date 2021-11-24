ПЕКИН, 24 ноя ПРАЙМ. Китай организует выпуск нефти из своих резервов и примет другие необходимые меры для поддержания стабильности рынка в соответствии со своими собственными потребностями и реальными условиями, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Рынок нефти: США наносят ответный удар

Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. По сообщению Белого дома, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США воспользуются национальными стратегическими запасами нефти для снижения цен.

"Китай на протяжении длительного времени прикладывал усилия для обеспечения безопасности своего энергоснабжения и создал независимую и целостную систему государственного нефтяного резерва", — заявил дипломат.

Он отметил, что "Китай организует выпуск (на рынок — ред.) нефти из государственных резервов и примет другие необходимые меры для поддержания стабильности рынка в соответствии со своими собственными реальными потребностями".

Чжао Лицзянь добавил, что китайская сторона своевременно сделает соответствующее заявление.

Дипломат подчеркнул, что Китай, будучи одним из крупнейших мировых производителей и потребителей нефти, "придает большое значение стабильности международного нефтяного рынка".

По его словам, китайская сторона обратила внимание на то, что основные страны-потребители нефти недавно приняли меры по высвобождению нефти из своих резервов, чтобы справиться с рыночными колебаниями и изменениями.

"Китай поддерживает тесные контакты с соответствующими сторонами, включая страны-потребители и страны-производители нефти, Пекин надеется, что путем взаимодействия и сотрудничества удастся обеспечить долгосрочное и стабильное функционирование нефтяного рынка", — отметил он.