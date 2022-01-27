МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Высокий уровень цен на газ в Европе неустойчив, сейчас главный фактор роста — геополитика, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. BILD стало известно, в каком случае газ не пойдет по "Северному потоку-2"

"Цены на газ в Европе определённо очень высокие. Сейчас TTF торгуется… — в нефтяном эквиваленте — на уровне около 250 долларов за баррель. Мы считаем, что этот уровень в среднесрочной перспективе неустойчив", — сказал он на вебинаре Fitch "2022 Outlook — Global Oil and Gas".

Аналитик связал рост цен на газ с несколькими факторами: холодной (в прошлом году) зимой, увеличением спроса на газ в Азии и последовавшим снижением поставок в Европу. "Однако сейчас главный фактор — геополитика, это не фундаментальная причина, по которой цены на газ долгое время должны оставаться такими высокими. Вопрос в том, будет ли "Газпром" продолжать играть в Европе роль поставщика в последней инстанции, как и раньше", — добавил он.

"Газовый рынок уязвим к геополитическим рискам", — также считает старший директор Fitch Ангелина Валавина.

Рост геополитической напряженности, по её словам, может добавлять европейскому газу "премию".

Цены снизятся после изменения на рынке баланса спроса и предложения, однако для этого нужно время, добавил Маринченко. Ранее в комментарии РИА Новости он отмечал, что газ из-за влияния погодного фактора, более высоких издержек на транспортировку и хранение и отсутствия такого стабилизирующего фактора, как ОПЕК+, ещё более волатильный сырьевой товар, чем нефть.

Сейчас участники рынка ожидают, что цены некоторое время будут оставаться повышенными, добавил Маринченко.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.