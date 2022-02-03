Москва прекращает работу Deutsche Welle в России из-за ограничений против RT
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. О санкциях, объявленных в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE, сообщается на сайте МИД страны.
В частности, Москва закрывает корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle.
Также ведомство собирается инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
Вдобавок МИД планирует сформировать перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному давлению на российского медиаоператора — указанным лицам будет запрещен въезд на территорию России.
Напомним, что комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии.
https://1prime.ru/News/20220203/835974408.html
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