МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. За сутки в России выявлен 168 201 новый случай COVID-19, умерли 682 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В Москве выявлено 25 019 новых случаев заражения COVID

Распространение штамма коронавируса "омикрон" сегодня фиксируется в 83 субъектах России.

"Выявлен 168 201 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 682 человека", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 58 449 человек после COVID-19, на 8,8% больше, чем накануне.

Госпитализированы 17 798 человек с COVID-19, что на 0,03% больше, чем накануне, увеличение госпитализации произошло в 44 регионах, снижение — в 41.

Самое большое в России число новых случаев коронавируса выявили в: