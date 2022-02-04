МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Россия и Китай продолжают сотрудничать по вопросу признания вакцин от COVID-19 производства своих предприятий, сообщил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Работа ведётся в этом направлении", — ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждалась ли в ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина тема признания вакцин от COVID-19.