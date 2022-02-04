Песков рассказал о планах России и КНР взаимно признать вакцины от COVID
Песков: Россия и Китай работают над взаимным признанием вакцин от коронавируса
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Россия и Китай продолжают сотрудничать по вопросу признания вакцин от COVID-19 производства своих предприятий, сообщил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Работа ведётся в этом направлении", — ответил Песков журналистам на вопрос, обсуждалась ли в ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина тема признания вакцин от COVID-19.
https://1prime.ru/News/20220204/835981156.html
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