МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 64,4% до 64,1%, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. В оперштабе рассказали, как обстоят дела с COVID-19 в регионах

Снижение показателя связано с утратой иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

Сильнее всего коллективный иммунитет снизился в Москве (до 63,2% с 64,8%), Подмосковье (до 71,5%), Чечне, Ненецком автономном округе, Белгородской области, Севастополе, Ивановской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В шести регионах показатель превышает 80%: в Севастополе (88,2%), Карелии (87,1%), Санкт-Петербурге (86,9%), Мурманской области (83,7%), Туве (81,3%) и Чукотке (80,2%).

Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом прошли 84 967 516 россиян, обоими компонентами — 80 446 704 человек.