Количество немецких компаний, работающих в России, сократилось за год
СМИ: количество фирм из ФРГ сократилось в 2021 г в России на 8%
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БЕРЛИН, 5 февт — ПРАЙМ. Количество немецких компаний, работающих в России, сократилось на 8% в 2021 году, есть угроза массового ухода фирм из ФРГ с российского рынка, сообщило агентство dpa со ссылкой на германо-российскую внешнеторговую палату (ВТП).
По информации агентства, ситуация связана с российским регулированием в связи с пандемией коронавируса, в частности с необходимостью сдачи тестов на COVID-19 для иностранцев. Среди других причин — угроза дальнейших санкций против России в связи с ситуацией на Украине.
По информации dpa, в настоящее время на российском рынке работают 3651 компания с немецким капиталом. В 2011 году их насчитывалось 6300. Сокращение за почти десять лет составило 42%, пишет dpa.
https://1prime.ru/News/20220205/835996879.html
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