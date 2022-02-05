БЕРЛИН, 5 февт — ПРАЙМ. Количество немецких компаний, работающих в России, сократилось на 8% в 2021 году, есть угроза массового ухода фирм из ФРГ с российского рынка, сообщило агентство dpa со ссылкой на германо-российскую внешнеторговую палату (ВТП).

По информации агентства, ситуация связана с российским регулированием в связи с пандемией коронавируса, в частности с необходимостью сдачи тестов на COVID-19 для иностранцев. Среди других причин — угроза дальнейших санкций против России в связи с ситуацией на Украине.

По информации dpa, в настоящее время на российском рынке работают 3651 компания с немецким капиталом. В 2011 году их насчитывалось 6300. Сокращение за почти десять лет составило 42%, пишет dpa.