ДУШАНБЕ, 7 фев — ПРАЙМ, Лидия Исамова. Таджикистан по итогам 2021 года вышел на первое место среди стран СНГ по росту промышленного производства — показатель увеличился на 23% по сравнению с 2020 годом, сообщил журналистам министр промышленности и новых технологий страны Шерали Кабир.

"По результатам 2021 года Таджикистан по росту промышленности занял первое место в СНГ – объем промышленной продукции составил 38,8 миллиарда сомони (более 3,4 миллиарда долларов), что на 23% выше показателей 2020 года", — сказал он.

По его словам, 32% общего объема произведенной в стране промышленной продукции относится к горнодобывающей отрасли, 20% – к электроэнергии и 19% – к пищевой промышленности.

"В Таджикистане в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса, было сдано в эксплуатацию более 300 новых производственных предприятий, в которых свыше 5000 человек обеспечены рабочими местами", – сообщил глава Минпрома.

Он сказал, что 90 предприятий в 2021 году были созданы в сфере легкой промышленности, 82 – в пищевой, 76 предприятий и цехов – в производстве стройматериалов, 42 – в сфере машиностроения и четыре – в угольной промышленности.

Кабир добавил, в настоящее время в стране зарегистрировано 2386 промышленных предприятий.