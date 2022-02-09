МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и французского лидера Эммануэля Макрона были позитивные сигналы. В Кремле оценили влияние ситуации вокруг Украины на рынки

По его словам, эти сигналы заключались в том, что решение на Украине может быть только на базе реализации минских соглашений.

При этом Песков отметил, что в Кремле не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что он готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, "что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева".

"Поэтому есть и позитивные сигналы есть и менее позитивные. Подождем дальше, президенты созвонятся и картина будет яснее", — заключил Песков.