МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ / Dow Jones. Экономисты ожидают, что в январе годовой темп инфляции в США оставался около максимума почти за 40 лет. Повышательное давление на цены оказывал сильный спрос потребителей и связанные с пандемией проблемы предложения. Доллар снижается к евро в ожидании данных об инфляции в США

По прогнозу попрошенных Wall Street Journal экономистов, позднее в четверг Министерство труда сообщит, что индекс потребительских цен (CPI) в январе по сравнению с январем прошлого года вырос на 7,2% после роста на 7,0% в декабре. Если прогноз верен, то годовой темп инфляции в январе был максимальным с февраля 1982 года и превысил 5% восьмой месяц подряд.

Базовый индекс потребительских цен, при расчете которого исключаются волатильные цены на продовольственные товары и энергоносители, по оценке экономистов, в январе по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 5,9%. В декабре годовой рост этого индекса составил 5,5%. Такой рост в январе также окажется максимальным почти за 40 лет.

Экономисты прогнозируют, что в январе по сравнению с декабрем с учетом коррекции на сезонные факторы CPI вырос на 0,4% после роста на 0,6% в декабре. Если прогноз верен, то рост этого индикатора замедлялся третий месяц подряд. Помесячное замедление роста инфляции может стать одним из ранних признаков ослабления инфляционного давления, но многие экономисты ожидают ускорения инфляции в феврале.

В отчете за январь учтена вводимая раз в год коррекция зависимых от сезонных факторов данных за последние пять лет. Кроме того, Министерство финансов с учетом изменений поведения потребителей обновило состав корзины товаров, по динамике цен на которые рассчитывается CPI.

Цены на автомобили, мебель и бытовую технику, а также на другие товары длительного пользования растут наиболее высокими темпами из-за обусловленного пандемией дисбаланса между спросом и предложением. Большинство экономистов ожидает замедления этой динамики по мере адаптации компаний к новым условиям и нормализации спроса. Вместе в тем пока сложно сказать, когда проблемы в цепях поставок ослабнут достаточно, чтобы перестать оказывать повышательное давление на цены, особенно в связи с перебоями, возникшими из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

Потребители также все больше тратят на питание, потому что цены на мясо, яйца и цитрусовые устойчиво растут. Появились признаки замедления роста цен на энергоносители после их резкого взлета в прошлом году. Однако недавний скачок цен на нефть создает угрозу подорожания бензина.

Высокая инфляция – это темная сторона необычно сильной экономики, которая создает проблему для ФРС, пытающейся сдержать рост цен, не затормозив экономический рост.

"Это – не воодушевляющая новость для ФРС, которая борется за возвращение инфляции к целевому уровню 2%, — сказал экономист ING Джеймс Найтли. – Повышение ставок не поможет решению проблем в цепях поставок и дефицита рабочей силы, но оно может несколько ослабить экономический импульс и позволить предложению и спросу лучше сбалансироваться, но за счет ослабления роста экономик".

В прошлом году ВВП США вырос на 5,5%, и рост этот был быстрым сильным с 1984 года. Обеспечил его сильный рынок труда. За последние три месяца в экономике прибавилось 1,6 млн рабочих мест, что оказало повышательное давление на зарплаты. В то время как инфляция намного превышает установленный ФРС целевой уровень, устойчивый рост занятости заставляет центральный банк повысить процентные ставки в марте и, возможно, в мае и в июне.

Нарастание повышательного давления на зарплаты в результате усиления рынка труда может также начать подпитывать инфляцию. По данным Федерального резервного банка Атланты, в декабре по сравнению с декабрем 2020 года зарплаты выросли на 4,5%, причем рост этот был самым быстрым с 2002 года.

Устойчивый рост арендной платы, вес которой в CPI составляет почти одну треть, усиливает инфляционное давление, и эта динамика, видимо, сохранится, сказал старший экономист Nomura Securities Аити Амемия.

По мнению Амемии, усиление инфляционных ожиданий потребителей наряду с повсеместным ростом зарплат усиливает риск продолжительности действия инфляционного давления. Это может заставить ФРС повысить ставки более значительно, чем ожидается, даже если в ближайшие месяцы инфляция замедлится.

— Автор Gwynn Guilford

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ