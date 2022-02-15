МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в октябре-декабре сохранилась на уровне сентября-ноября в 4,1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FХ.

В аналогичный период годом ранее показатель составлял 5,1%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в октябре-декабре составило 1,374 миллиона человек, сократившись на 74 тысячи по сравнению с показателем за сентябрь-ноябрь и на 396 тысяч по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в октябре-декабре выросло в годовом выражении на 337 тысяч и составило 32,485 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,5%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 4,3% в годовом выражении, а без учета — на 3,7%.