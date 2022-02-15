МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник днем растет на 3% на стабилизации геополитической обстановки и общем позитиве на мировых биржах, следует из данных торгов. Ориентир для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: 3405–3570 пунктов

Индекс Мосбиржи отыграл потери предыдущих дней и тестирует на прочность "круглый" уровень сопротивления 3600 пунктов.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее во вторник сообщил, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений.

Индекс Мосбиржи к 15.49 мск растет на 3,1% — до 3589,42 пункта, а в течение дня поднимался до отметки 3614,15 пункта. Долларовый индекс РТС подскакивает на 5,5% — до 1504,55 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 1,63 рубля — до 75,13 рубля, курс евро — на 1,46 рубля, до 85,26 рубля.

Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в существенном плюсе. Европейские биржи также показывают уверенный рост.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка отмечает, что финансовый сектор лидирует в росте, отыгрывая провалы предыдущих дней, связанные с санкционными рисками.

Среди лидеров — акции Сбербанка: обыкновенные растут на 4,39%, а префы — на 3,74%; расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+6,04%); а также акции "Яндекса" (+7,45%).

Котировки "Яндекса", помимо общего позитива, поддерживает и вышедшая отчетность за 2021 год. Консолидированная выручка компании по US GAAP в 2021 году выросла на 54% и составила 356,2 миллиарда рублей. А в 2022 году компания ожидает роста показателя еще примерно на 40% — до 490-500 миллиардов рублей.

Динамику хуже рынка демонстрируют акции Polymetal (-2,31%), "Полюса"(-2,87%) и "Ренессанс страхования" (-2,25%).

ПРОГНОЗЫ

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов отмечает, что инвесторы активно покупают подешевевшие российские активы на фоне снижения геополитических рисков.

"Встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и отвод российских войск с места дислокации после учений дает надежды на дипломатическое решение конфликта. Тем не менее, динамика российского рынка акций продолжит в большей степени зависеть от геополитических настроений, и ожидается, что торги будут проходить в ближайшие дни при повышенной волатильности", — говорит Суверов.

"Если внешний фон не ухудшится, а фактор геополитики не даст негативных сигналов, российские фондовые индикаторы могут уже сегодня проверить на прочность ближайшие технические препятствия: 3614 пунктов у индекса Мосбиржи и 1522 пунктов у индекса РТС", — прогнозирует в свою очередь Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Однако Александр Осин из "Фридом Финанс" полагает, что отечественный рынок акций уже с запасом отыграл геополитические факторы, и продолжение роста во второй половине дня будет ограничено техническими факторами.