МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в среду сохраняет позитивный настрой на фоне спада геополитической напряженности, индекс Мосбиржи консолидируется около 3650 пунктов, следует из данных торгов. Фондовые биржи Европы снижаются на данных по инфляции в Великобритании

Американский президент Джо Байден заявил, что США и НАТО не представляют угрозу России, у них нет ракет на Украине и они не планируют их там размещать. Обращаясь к гражданам России, он отметил: "Вы — не наш враг". "И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной", — сказал политик.

Индекс Мосбиржи к 14.56 мск растет на 1,27%, до 3646,09 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,33%, до 1532,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 39 копеек, до 74,92 рубля, курс евро – на 22 копейки, до 85,28 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 1,45%, до 94,6 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Существенный рост демонстрируют акции АФК "Система" (+4,51%), расписки ЦИАНа (+3,81%) и бумаги "Распадской"(+4,14%).

Динамику хуже рынка показывают и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,78%), акции "Алросы" (-1,34%) и ММК (-1,82%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" снижаются на 0,75%, а входе торгов падение составляло около 1,6%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Сургутнефтегаза" из-за того, что компания не исполнила предупреждение и не заключила договоры на поставки бензина.

ПРОГНОЗЫ

"Неудачная попытка индекса Мосбиржи сегодня утром сходу прорваться выше 3700 пунктов указывает на некоторую усталость рынка и необходимость взять паузу для консолидации. Ждем закрытия сессии в диапазоне 3620-3660 по индексу Мосбиржи", — говорит Олег Сыроваткин из "Открытие инвестиции".

Дмитрий Александров из "Универ Капитала" отмечает, что спад напряженности на геополитической арене оказывает поддержку российскому рынку акций и по индексу Мосбиржи складывается благоприятная картина. Однако рассчитывать на продолжение существенного роста не стоит и более вероятна на текущий момент консолидация в диапазоне 3630-3650 пунктов, поясняет Александров.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает в свою очередь, что ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на сегодняшнем дневном максимуме — на отметке 3684 пункта.

Индексу Мосбиржи будет сложно преодолеть это сопротивление без устойчивого роста мировых рынков или новых позитивных сигналов геополитического характера, вдобавок большинство участников рынка предпочтут зафиксировать прибыль или частично сократить позиции, поясняет Бабин.