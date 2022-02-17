МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В Госдуме обсуждается снижение предельной ставки по потребительским кредитам и займам с текущего 1% до 0,5% в день вместо ранее предлагавшихся 0,8%, сообщает РБК со ссылкой на источники, участвующие в обсуждении соответствующего законопроекта. Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам

Издание отмечает, что осенью 2021 года в Госдуму были внесены ужесточающие условия выдачи ссуд поправки в закон "О потребительском кредите (займе)", которые напрямую затронут бизнес микрофинансовых организаций, которые выдают самые дорогие займы "до зарплаты".

"Да, действительно, есть предложения (снизить до 0,5% — прим. ред.)", — сообщил источник издания.

Другой источник отметил, что с этой инициативой выступили лоббисты интересов банков, но кто именно это сделал, не уточняется.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, со своей стороны, отметил, что законопроект о предельных ставках раскритиковали депутаты.

"По нему пока больше критических высказываний в Госдуме. Там считают, что 292% (годовых — прим. ред.) — это очень много, и депутаты нас критикуют, что мы слишком мягко снижаем те ограничения, которые сегодня есть для деятельности этого бизнеса", — рассказал глава комитета.