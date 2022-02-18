МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили в пятницу, что уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю снизился с 61,9% до 59,7%. Врач рассказала, какая болезнь может ослабить иммунитет к коронавирусу

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что коллективный иммунитет к COVID-19 выше 80% в четырех регионах страны: Санкт-Петербурге, Карелии, Севастополе, Мурманской области.

Уровень коллективного иммунитета в Тыве, ранее входившей в число лидеров, снизился за неделю с 80% до 77,3%, уточнили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По словам Голиковой, вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в России за время пандемии 86 690 920 раз, полностью — 82 609 487 раз.

Она также призвала россиян обратить внимание на опыт других стран: где уровень коллективного иммунитета высок, власти снимают жесткие ограничения.

"Призываю посмотреть на опыт других стран: там, где уровень коллективного иммунитета на высоком уровне, правительства снимают жесткие ограничения и люди скорее возвращаются к привычной жизни. Мы рекомендуем пройти вакцинацию и не забывать делать прививку каждые полгода", — сказала она.

По данным портала стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета к COVID в Москве снизился до 56,2%. По состоянию на 11 февраля этот показатель составлял 59,5%, а в конце декабря 2021 года — 71,4%.

"Вакцинация первым компонентом — 7 285 060, полная вакцинация — 6 926 298", — отмечается на сайте.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области, по данным портала, составляет 61,3%, а неделей ранее этот показатель составлял 66,5%.

Всего вакцинированы от коронавируса более 5,1 миллиона человек, привились первым компонентом почти 5 миллионов.