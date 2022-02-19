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На территории Ростовской области предположительно взорвался снаряд
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На территории Тарасовского района Ростовской области предположительно разорвался снаряд, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Уточняется, что взрыв произошел... ПРАЙМ, 19.02.2022
новости, россия, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — ПРАЙМ. На территории Тарасовского района Ростовской области предположительно разорвался снаряд, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что взрыв произошел в километре от государственной границы России с Украиной.
На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств, пострадавших и разрушений нет, уточнил собеседник агентства.
Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.
По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей.