РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — ПРАЙМ. На территории Тарасовского района Ростовской области предположительно разорвался снаряд, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации в ДНР

Уточняется, что взрыв произошел в километре от государственной границы России с Украиной.

На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств, пострадавших и разрушений нет, уточнил собеседник агентства.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей.