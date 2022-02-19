РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19фев — ПРАЙМ. Второй снаряд, предположительно, разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области недалеко от границы с Украиной, передает источник РИА Новости в правоохранительных органах. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за украинского снаряда

По его словам, взрыв произошел недалеко от первого. "Это "Град" советских времен, 120 миллиметров, зажигательный", — уточнил собеседник.

Ранее в субботу источник сообщил, что на территории Тарасовского района в 4.00 мск предположительно разорвался снаряд в километре от государственной границы России с Украиной.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей. Число беженцев из ЛНР к 8 утра субботы достигало 13 573.

С 10.00 19 февраля в Ростовской области введен режим ЧС из-за ситуации с беженцами.