МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия стоит перед непростой дилеммой, связанной с признанием самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Бортников: обстановка на границе с Украиной под контролем

"Мы стоим перед непростой дилеммой, связанной с признанием двух этих территорий (ДНР, ЛНР), которые готовы к тому, чтобы такого признания искать, которые с соответствующими заявлениями к нам обратились, равно как и наш парламент такое постановление уже принял", — сказал Медведев на заседании Совбеза в понедельник. На территории ДНР и ЛНР проживает около 800 тысяч россиян, это игнорировать нельзя.

Он добавил, что "неплохо помнит 2008 год", когда принял непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии. Если Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики, давление будет запредельным, но Москва знает, как этому противостоять, заверил он.

"Это был урок для НАТО, для ряда европейских стран в том, что так поступать с РФ нельзя", — отметил Медведев.

Сегодняшняя ситуация с Донбассом сложнее, чем та, что была в 2008 году при признании Южной Осетии и Абхазии, и в случае признания Донбасса будет трудно, но через некоторое время напряжение вокруг РФ будет спадать.

"Так устроена история человеческая, что от этой ситуации рано или поздно устанут, и сами будут просить нас вернуться к возврату, к дискуссиям, переговорам по всем вопросам обеспечения стратегической безопасности. Здесь как у Булгакова в известном произведении: "Никогда не просите, сами придут и все предложат",- констатировал Медведев.

Конечно, острых углов стоит избегать, но законы жанра таковы, что ситуация с признанием самопровозглашенных республик через некоторое время будет охлаждаться, предположил зампредседателя Совбеза

Он выразил уверенность, что Запад попросит вернуться к диалогу по стратегической безопасности через какое-то время, если РФ признает Донбасс, как это было после 2008 года.

"Приблизительно в таком ключе события развивались в 2008-2009 году. Сами пришли и сами предложили восстановить отношения во всех направлениях",- отметил Медведев.

По его мнению, можно сделать вывод, что минский комплекс мер Украиной выполняться не будет, даже при давлении Запада на Киев. Исполнение минских соглашений помешает Зеленскому переизбраться, считает он.