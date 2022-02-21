Медведев: мы стоим перед дилеммой с признанием ДНР и ЛНР, ситуация непростая, но Россия справится
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия стоит перед непростой дилеммой, связанной с признанием самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы стоим перед непростой дилеммой, связанной с признанием двух этих территорий (ДНР, ЛНР), которые готовы к тому, чтобы такого признания искать, которые с соответствующими заявлениями к нам обратились, равно как и наш парламент такое постановление уже принял", — сказал Медведев на заседании Совбеза в понедельник. На территории ДНР и ЛНР проживает около 800 тысяч россиян, это игнорировать нельзя.
Он добавил, что "неплохо помнит 2008 год", когда принял непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии. Если Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики, давление будет запредельным, но Москва знает, как этому противостоять, заверил он.
"Это был урок для НАТО, для ряда европейских стран в том, что так поступать с РФ нельзя", — отметил Медведев.
Сегодняшняя ситуация с Донбассом сложнее, чем та, что была в 2008 году при признании Южной Осетии и Абхазии, и в случае признания Донбасса будет трудно, но через некоторое время напряжение вокруг РФ будет спадать.
"Так устроена история человеческая, что от этой ситуации рано или поздно устанут, и сами будут просить нас вернуться к возврату, к дискуссиям, переговорам по всем вопросам обеспечения стратегической безопасности. Здесь как у Булгакова в известном произведении: "Никогда не просите, сами придут и все предложат",- констатировал Медведев.
Конечно, острых углов стоит избегать, но законы жанра таковы, что ситуация с признанием самопровозглашенных республик через некоторое время будет охлаждаться, предположил зампредседателя Совбеза
Он выразил уверенность, что Запад попросит вернуться к диалогу по стратегической безопасности через какое-то время, если РФ признает Донбасс, как это было после 2008 года.
"Приблизительно в таком ключе события развивались в 2008-2009 году. Сами пришли и сами предложили восстановить отношения во всех направлениях",- отметил Медведев.
По его мнению, можно сделать вывод, что минский комплекс мер Украиной выполняться не будет, даже при давлении Запада на Киев. Исполнение минских соглашений помешает Зеленскому переизбраться, считает он.
https://1prime.ru/News/20220221/836120030.html