МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия получила пять волн расширения НАТО, нас попросту обманули, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

"Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть, как западные страны сдержали обещания не допустить продвижения НАТО на восток. Попросту обманули. Мы получили одну за другой пять волн расширения НАТО", — сообщил Путин.

Он пояснил, что в 1999 году в альянс были приняты Польша, Чехия, Венгрия, в 2004 Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, в 2009 Албания и Хорватия, в 2017 — Черногория, в 2020 — Северная Македония.

При расширении НАТО страны, вступившие в альянс, принесли свои комплексы и антироссийские настроения, сказал он.

"Власти восточноевропейских стран, торгуя русофобией, принесли в альянс свои комплексы и стереотипы о российской угрозе. Настаивали на наращивании потенциалов коллективной обороны, которые должны быть развернуты, прежде всего, против России", — отметил глава государства.

Теперь России опять предлагают поверить на слово, что НАТО — это мирный союз, заявил президент России.

При этом западные партнеры в ответ на идеи по гарантиям безопасности и нерасширению НАТО снова озвучили, что любое государство вправе вступать в любые союзы, в их позиции ничего не изменилось.

Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество в разных форматах, заявил президент РФ.

"Россия все свои обязательства выполнила. В том числе вывела войска из Германии, из государств Центрально-Восточной Европы, и тем самым внесла огромный вклад в преодоление наследия холодной войны. Мы последовательно предлагали разные варианты сотрудничества", — сказал Путин в телеобращении. По его словам, в 2000-м году он лично разговаривал с бывшим тогда президентом США Биллом Клинтоном про отношение США к вступлению России в НАТО, и реакция американского лидера была сдержанной.