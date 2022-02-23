МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Южная Корея рассматривает возможность санкций против России, но исключает военную помощь Украине. Об этом сообщило в среду информационное агентство Рёнхап со ссылкой на "высокопоставленного представителя" южнокорейской президентской администрации. Немецкий политолог предупредил Европу о "самоубийстве"

"Следя за тем, как будет развиваться в дальнейшем ситуация, какое влияние окажет на нас, мы посмотрим, что мы можем сделать", — сказал этот источник. "Военная помощь или направление войск к этому (рассмотрению мер — ред.) не относится", — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, просили ли США Южную Корею присоединиться к санкциям против России, представитель администрации заявил, что уже давно американцы обсуждают со своими союзниками возможность внешнеторговых и финансовых санкций против России.

"Наш ответ будет зависеть от того, насколько далеко зайдет ситуация, а также в каком направлении будет развиваться, какой будет реакция других государств", — пояснил источник Рёнхап.