МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Московская биржа еще дважды — второй и третий раз за день — понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций МТС после их значительного удешевления на торгах, следует из сообщений торговой площадки. Индекс Мосбиржи обвалился уже на 45,2%

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская Биржа" 24.02.2022, 11.25 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 166,35) и диапазона оценки рыночных рисков (до 152,281 рубля, эквивалентно ставке 40,0%) ценной бумаги MTSS (Мобильные ТелеСистемы ПАО ао)", — говорится в сообщении о втором за день изменении границ ценового коридора от 11.25 мск.

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская Биржа" 24.02.2022, 11.36 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 151,75) и диапазона оценки рыночных рисков (до 137,687 рубля, эквивалентно ставке 45,7500%) ценной бумаги MTSS (Мобильные ТелеСистемы ПАО ао)", — сообщила торговая площадка в 11.36 мск.

К 12.13 мск акции МТС падают на 35,33%, до 168,7 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.