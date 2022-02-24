МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем усилил рост по отношению к евро, инвесторы предпочитают покупать валюту-убежище на фоне эскалации конфликта между РФ и Украиной, свидетельствуют данные торгов. Рубль отыграл часть утреннего падения на фоне интервенций Банка России

По состоянию на 12.46 мск курс евро к доллару снижался до 1,123 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1309 доллара, курс доллара к иене — до 114,72 иены за доллар со 114,97 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,55%, до 96,72 пункта.

Американская валюта в четверг днем получает поддержку из-за ухода инвесторов от рисковых активов на фоне эскалации конфликта между РФ и Украиной.

Трейдеры оценивают возможные последствия санкций против России. Глава Еврокомиссии (ЕК) сообщила, что регулятор в пятницу предложит на утверждение лидерам стран Евросоюза новый пакет санкции против РФ, куда войдут меры в отношении стратегических секторов ее экономики и банков.

В понедельник президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Утром в четверг Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".