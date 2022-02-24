МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский может покинуть Украину в ближайшее время, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Зеленский сообщил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией

Украина разорвала дипломатические отношения с РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, что в ближайшее время Зеленский покинет территорию Украины и попытается откуда-то в дальнейшем вещать о том, как он видит и представляет дальнейшую ситуацию. Думаю, время его прошло. К сожалению для него, он даже не сумеет вернуться в "95 квартал", — заявил Чепа РИА Новости.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".