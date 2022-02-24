БРЮССЕЛЬ, 24 фев — ПРАЙМ. Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди полагает, что ЕС должен рассмотреть, помимо экономических санкций, ограничения на выдачу виз россиянам. Зеленский сообщил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией

"Общий запрет на визы для россиян не должен быть табу… пока существует опасность для Украины и украинского народа", — цитирует его заявление бельгийское издание LeSoir.

Исключения, по его словам, необходимо сделать для выдачи виз по гуманитарным соображениям, в частности, для российских активистов, находящихся в опасности.

Лидеры ЕС в четверг вечером планируют провести внеочередной саммит по ситуации вокруг Украины, на котором, как ожидается, будет согласован второй за последние несколько дней пакет санкций против России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал, что новый пакет станет самым жестким за всю историю Евросоюза.